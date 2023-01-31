Сульянов анонсировал турнир Hardcore Boxing с Мейвезером, Порье и Альдо в роли гостей

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов объявил о проведении турнира по боксу в Дубае (ОАЭ).

Вечер бокса состоится 18 марта, в главном событии которого подерутся Джарелл Миллер из США и Лукас Браун из Австралии.

В соглавном бою встретится с Брэндоном Глэнтоном.

Гостями турнира станут , , и , а экс-чемпион UFC Тайрон Вудли будет одним из ведущих.

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