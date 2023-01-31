Сульянов анонсировал турнир Hardcore Boxing с Мейвезером, Порье и Альдо в роли гостей

Теги Рой Джонс-младший Флойд Мейвезер-младший Жозе Альдо Тайрон Вудли Дастин Порье Лукас Браун Сослан Асбаров Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов объявил о проведении турнира по боксу в Дубае (ОАЭ).

Вечер бокса состоится 18 марта, в главном событии которого подерутся Джарелл Миллер из США и Лукас Браун из Австралии.

В соглавном бою Сослан Асбаров встретится с Брэндоном Глэнтоном.

Гостями турнира станут Рой Джонс, Флойд Мейвезер, Дастин Порье и Жозе Альдо, а экс-чемпион UFC Тайрон Вудли будет одним из ведущих.

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5 комментариев

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Бауржан Тазабеков
p.s. у меня одного Текст почти светло серый на белом фоне ? практически невозможно прочесть текст .
если нет , то знающие подскажите как исправить это неудобство
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Игорь Южный
Главный бой - помойка. Смысл этого ивента?
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Вячеслав Тотров
Альдо сначала был в роли бойца,теперь в роли гостя. А окажется,что посмотрит по телевизору. В записи
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Spirt Ru
😂😂😂😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Уже один раз Альдо у него дрался ))) надеюсь в качестве зрителя довезут хотя бы ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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