Сульянов анонсировал турнир Hardcore Boxing с Мейвезером, Порье и Альдо в роли гостей
Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов объявил о проведении турнира по боксу в Дубае (ОАЭ).
Вечер бокса состоится 18 марта, в главном событии которого подерутся Джарелл Миллер из США и Лукас Браун из Австралии.
В соглавном бою Сослан Асбаров встретится с Брэндоном Глэнтоном.
Гостями турнира станут Рой Джонс, Флойд Мейвезер, Дастин Порье и Жозе Альдо, а экс-чемпион UFC Тайрон Вудли будет одним из ведущих.
Hardcore FC запустил реалити для отбора в футбольную команду
Глава Hardcore Boxing предложил Нганну 3 млн долларов за один бой в Дубае против Сослана Асбарова
если нет , то знающие подскажите как исправить это неудобство