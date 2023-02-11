Тренер Бетербиева: «Нас интересует только Бивол. Мы хотим четвертый пояс»

Марк Рэмзи, тренер чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе , рассказал о заинтересованности в бое против чемпиона WBA Дмитрия Бивола.

«Честно говоря, нас интересует только Бивол. Мы хотим четвертый пояс – это то, чего нам не хватает. Мы дадим Top Rank время все это обговорить и посмотрим, что получится», – сказал Рэмзи.

Сейчас Бетербиев идет на серии 19-0 (все победы – нокаутом). Бивол выиграл 21 бой из 21.

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