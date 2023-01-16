Бивол – о бое с Бетербиевым: «У него есть то, что нужно мне»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол ответил на очередной вопрос о возможном бое за титул абсолютного чемпиона мира с .

«Подраться? Конечно. Я хотел бы выйти с ним в ринг. У него есть то, что мне нужно тоже. Я хочу подраться с ним, как и он со мной. Надо найти человека, который сможет организовать этот бой. Тогда я буду очень счастлив.

Конечно, я хочу пояса. Какой бой будет проще организовать, я тот бой и выберу – реванш ли с Канело, бой ли с победителем поединка Бетербиев – Ярд», – сказал Бивол.

Бивол не считает название «Киргизия» ошибкой: «Это как если бы немцам не нравилось, что их не называют Дойчланд»