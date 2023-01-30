Тренер Бетербиева: «Артуру не нужны деньги, он хочет бой с Биволом»

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, рассказал, с кем россиянин хочет подраться после победы над Энтони Ярдом.

«Конечно, он хочет бой с . Здесь нет ничего личного, просто Бивол владеет последним поясом, который нам нужен.

Для Артура нет никаких других поединков. Многие боксеры дерутся за деньги – это их цель Артуру не нужны деньги, он хочет этот пояс.

Для него не главное заработать как можно больше миллионов. Мы просто хотим этот титул», – сказал Рэмси.

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