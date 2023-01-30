Тренер Бетербиева: «Артуру не нужны деньги, он хочет бой с Биволом»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, рассказал, с кем россиянин хочет подраться после победы над Энтони Ярдом.

«Конечно, он хочет бой с Дмитрием Биволом. Здесь нет ничего личного, просто Бивол владеет последним поясом, который нам нужен.

Для Артура нет никаких других поединков. Многие боксеры дерутся за деньги – это их цель Артуру не нужны деньги, он хочет этот пояс.

Для него не главное заработать как можно больше миллионов. Мы просто хотим этот титул», – сказал Рэмси.

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3 комментария

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Руслан Алиеров
Ответ Иса Умаров
Бивол боится. Чувствует что улет в нокаут. Тянет резину пока бтру не стукнет 50 лет
Не думаю он мне кажется победить Артура
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иса Умаров
Бивол боится. Чувствует что улет в нокаут. Тянет резину пока бтру не стукнет 50 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romantetochkin@yandex.ru
Ради наследия Канады🤷🏻‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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