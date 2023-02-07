Менеджер Бивола назвал двух вероятных соперников: «Джошуа Буатси или Хайме Мунгуйя»

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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, назвал двух вероятных соперников россиянина в следующем бою.

«В мае-июне Дмитрий вероятней всего проведет защиту своего титула. Вероятно, бой пройдет в США. Есть предложения снова провести бой в Эмиратах, но пока это на начальных стадиях.

По поводу соперника, реально обсуждается кандидатура Джошуа Буатси. Англичанин, выходец из Ганы. Есть мексиканец Хайме Мунгуйя, но все может поменяться, могут появиться какие-то серьезные предложения на бой с Бетербиевым, или реванш с Канело.

Думаю, что в скором времени сможем дать больше информации», – сказал Корнилов.

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5 комментариев

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Vicing Charlsson
Ответ j30
у этого мунгуя 41 0 рекорд
Я знаю, он бывший чемпион WBO 69,9 кг, слишком мелкий.
+1
0
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j30
Ответ Vicing Charlsson
Куда прёт Мунгия? Опять бой с представителем первого среднего веса?
у этого мунгуя 41 0 рекорд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Идите вы куда подальше! Давайте Битера и на абсолюта. Чертовы сволочи, столько боев обломали и продолжают
+3
0
+3
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Vicing Charlsson
Куда прёт Мунгия? Опять бой с представителем первого среднего веса?
+1
0
+1
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Александр Тараканов
Наилучший вариант это бой с Канело за его титулы в суперсреднем весе!
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