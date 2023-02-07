Менеджер Бивола назвал двух вероятных соперников: «Джошуа Буатси или Хайме Мунгуйя»
Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, назвал двух вероятных соперников россиянина в следующем бою.
«В мае-июне Дмитрий вероятней всего проведет защиту своего титула. Вероятно, бой пройдет в США. Есть предложения снова провести бой в Эмиратах, но пока это на начальных стадиях.
По поводу соперника, реально обсуждается кандидатура Джошуа Буатси. Англичанин, выходец из Ганы. Есть мексиканец Хайме Мунгуйя, но все может поменяться, могут появиться какие-то серьезные предложения на бой с Бетербиевым, или реванш с Канело.
Думаю, что в скором времени сможем дать больше информации», – сказал Корнилов.
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