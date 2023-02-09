Эдди Хирн: «Канело против Бетербиева – адский бой. Это кровавая баня»

Промоутер Эдди Хирн оценил вероятность организации боя между Саулем Альваресом и .

«Канело против Бетербиева – адский бой. Это кровавая баня. Прямо сейчас Канело думает об обязательной защите чемпионского титула. В сентябре он хочет бросить вызов самому себе и провести реванш с », – сказал Хирн.

В мае 2022-го проиграл Биволу единогласным решением судей.

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Менеджер Бивола назвал двух вероятных соперников: «Джошуа Буатси или Хайме Мунгуйя»