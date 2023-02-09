Эдди Хирн: «Канело против Бетербиева – адский бой. Это кровавая баня»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн оценил вероятность организации боя между Саулем Альваресом и Артуром Бетербиевым.

«Канело против Бетербиева – адский бой. Это кровавая баня. Прямо сейчас Канело думает об обязательной защите чемпионского титула. В сентябре он хочет бросить вызов самому себе и провести реванш с Дмитрием Биволом», – сказал Хирн.

В мае 2022-го Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

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3 комментария

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l1973
Рыжий мешок получит по соплям.
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SukharR19
Канело - БТР было бы интересно глянуть. С Биволом, мне кажется, все будет как в первом бою.
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Groove
Мисматч. БТР просто вырубит его и не заметит.
+4
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+4
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