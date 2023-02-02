Бетербиев – о бое с Биволом: «Думаю, он будет через 3-4 месяца. В любом случае Россия выиграет»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу по версии WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о потенциальном бое против Дмитрия Бивола.

«Хочу этот бой, у меня чисто спортивный интерес. Думаю, он будет через 3-4 месяца. В любом случае Россия выиграет», – сказал Бетербиев.

Летом Бетербиев может провести бой против Каллума Смита.

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14 комментариев

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Алексей Михайлов
Нет, Россия выиграет, если выиграет Бивол. В ином случае она 100% проиграет.
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закрыт по беспределу
Ну вообще, по-моему, БТР так ответил Губеру насчёт следующего боя в принципе, а не конкретно о Биволе.
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Неоновый Демон
Время не в пользу Артура стоит признать . Сейчас Бивол на пике , а вот Артур судя по последнему бою прошел свой пик и стал уязвимым . Может стать лёгкой мишенью для техничного Дмитрия
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Денис Забелин
Ответ Позитив на максимум
считать Бетербиева канадским боксером это все равно, что считать Роя Джонса российским
А Лебедева десантником.
+2
0
+2
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Крыс Пол
Неважно, канадец ли или киргыз, все мы люди русские.
0
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Jan Amber
Бивол заберет. Не вижу шансов у Артура в этом бою, только если попадет.
+1
-1
0
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Александра Александрова
Ответ arsenal.ave
Киргизия против Канады, но победит все равно Россия, ура, товарищи
Победит СССР !
0
0
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Ира15577
Ответ arsenal.ave
Киргизия против Канады, но победит все равно Россия, ура, товарищи
Без гадостей не можем?!
+2
0
+2
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arsenal.ave
Киргизия против Канады, но победит все равно Россия, ура, товарищи
+5
-4
+1
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Позитив на максимум
считать Бетербиева канадским боксером это все равно, что считать Роя Джонса российским
+19
0
+19
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luasamontu
Работников спорца сразу видно по сообщениям про Канаду))))
Инструкция одна для всех)
+2
-2
0
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Лютик
Про победу России, конечно, странно, учитывая выход Артура под канадским флагом.
+8
-3
+5
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il buono
Или Канада
+6
-4
+2
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encaro_one
Флаг канадский?
+5
-3
+2
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