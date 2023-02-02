Бетербиев – о бое с Биволом: «Думаю, он будет через 3-4 месяца. В любом случае Россия выиграет»

Чемпион мира по боксу по версии WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о потенциальном бое против .

«Хочу этот бой, у меня чисто спортивный интерес. Думаю, он будет через 3-4 месяца. В любом случае Россия выиграет», – сказал Бетербиев.

Летом Бетербиев может провести бой против Каллума Смита.

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