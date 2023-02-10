Махачев – о победе Волкановски: «Это невозможно. Мы деремся в моем весе»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о статусе Алекса Волкановски в случае победы на UFC 284.

«Это невозможно. Мы деремся в моем весе. Это не его вес, поэтому он не сможет победить меня. Я побью его», – сказал Махачев.

Бой между Махачевым и Волкановски за титул в легком весе пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Волкановски – о бое с Махачевым: «Он пообещал нокаутировать меня, а я хочу стереть ухмылку с его лица»

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7 комментариев

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⚽️Juventini⚽️
Ответ Большое сердце Неймара
Все больше склоняюсь к тому,что победа будет за Алексом. А отрыжка Мухачева должна с ним сыграть в обратном направлении
Мне бы твоя уверенность, то сразу жирную ставку сделал бы на Алекса
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Большое сердце Неймара
Все больше склоняюсь к тому,что победа будет за Алексом. А отрыжка Мухачева должна с ним сыграть в обратном направлении
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Isaev
Ответ Висита Эльмурзаев
Самоуверенность и недооценка соперников до добра не доводит.
Если Махачев недооценивает Волка, то это поражение 100%
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goonerfromRussia
Ситуация, когда люди (совершенно неоправданно) верили в БЖЖ одного хилого бразильца была лучше для Ислама. Гласное не недооценить Волкановски, если Ислам будет работать в свою силу у Алекса нет вооообще никаких шансов
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-1
-1
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Elkorazon01
Ответ Алексей Александрович
Давно закончились времена дДос Сантоса, Веласкеса.. Ловлю себя на мысли что этот продажный цирк который творится в юфс теперь мне не интересен. Совершенно не жду этот бой.
Если тебя не интересует юфс,то что ты на этой ветке делаешь?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
Самоуверенность и недооценка соперников до добра не доводит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Александрович
Давно закончились времена дДос Сантоса, Веласкеса.. Ловлю себя на мысли что этот продажный цирк который творится в юфс теперь мне не интересен. Совершенно не жду этот бой.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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