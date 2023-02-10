Махачев – о победе Волкановски: «Это невозможно. Мы деремся в моем весе»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о статусе Алекса Волкановски в случае победы на UFC 284.
«Это невозможно. Мы деремся в моем весе. Это не его вес, поэтому он не сможет победить меня. Я побью его», – сказал Махачев.
Бой между Махачевым и Волкановски за титул в легком весе пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
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