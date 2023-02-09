Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»

Чемпион UFC в легком весе ответил на обвинения американского бойца Бобба Грина.

Ранее Грин заявил, что Махачев употребляет допинг, потому что он слишком силен для чистого спортсмена.

«Я не знаю. Я не такой, как Бобби Грин. Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь. Вот почему я так силен.

Все бойцы говорят, что смогут защищаться от моей борьбы, что они поднимутся на ноги, если я переведу их на землю. Но, когда начинается бой, когда я их перевожу в партер, они все чувствуют мою силу и стучат. Это не потому, что я так хорош, а потому, что я тренируюсь всю свою жизнь», – сказал Махачев.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с .

Махачева изменила история с мельдонием: потерял бой в UFC и до сих пор переживает из-за критики