Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на обвинения американского бойца Бобба Грина.
Ранее Грин заявил, что Махачев употребляет допинг, потому что он слишком силен для чистого спортсмена.
«Я не знаю. Я не такой, как Бобби Грин. Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь. Вот почему я так силен.
Все бойцы говорят, что смогут защищаться от моей борьбы, что они поднимутся на ноги, если я переведу их на землю. Но, когда начинается бой, когда я их перевожу в партер, они все чувствуют мою силу и стучат. Это не потому, что я так хорош, а потому, что я тренируюсь всю свою жизнь», – сказал Махачев.
12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.
Махачева изменила история с мельдонием: потерял бой в UFC и до сих пор переживает из-за критики
С другой же стороны, обвинения Грина теперь, звучат просто смешно. Ислам один из самых часто бьющихся бойцов и перед каждым боем тестируется USADA, сдает анализы и никаких обвинений от тестирующих организаций (сейчас) - не было. Если у Бобби есть сомнения, то нужно обращаться в USADA с этим вопросом и UFC, а не пытаться хайпануть на славе Ислама.