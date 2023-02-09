Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»

Теги допинг UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бобби Грин UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на обвинения американского бойца Бобба Грина.

Ранее Грин заявил, что Махачев употребляет допинг, потому что он слишком силен для чистого спортсмена.

«Я не знаю. Я не такой, как Бобби Грин. Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь. Вот почему я так силен.

Все бойцы говорят, что смогут защищаться от моей борьбы, что они поднимутся на ноги, если я переведу их на землю. Но, когда начинается бой, когда я их перевожу в партер, они все чувствуют мою силу и стучат. Это не потому, что я так хорош, а потому, что я тренируюсь всю свою жизнь», – сказал Махачев.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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6 комментариев

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justburn
Ответ Fynshy1991
Испытываю только уважение к Исламу, однако мир таков, что стоит один раз оступиться, то потом всю жизнь припоминать будут. Очень жаль, что ситуация с мельдонием будет теперь порой о себе напоминать, отчего будут возникать такие вот недоверчивые люди как Грин. С другой же стороны, обвинения Грина теперь, звучат просто смешно. Ислам один из самых часто бьющихся бойцов и перед каждым боем тестируется USADA, сдает анализы и никаких обвинений от тестирующих организаций (сейчас) - не было. Если у Бобби есть сомнения, то нужно обращаться в USADA с этим вопросом и UFC, а не пытаться хайпануть на славе Ислама.
Это же Грина недавно ловили на допинге. И Яна он тоже обвинял. Судит людей по себе.
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Kanan Jarrus
хорошо, что хабиб и ислам научили америкосов географии и они знают о дагестане, а то не пьющий россиянин у них вызвал бы диссонанс
+3
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Арни Терминатор
Ответ bulik]
Бить людей, не хорошо))
Бить людей которых бьют хорошо)))
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Fynshy1991
Испытываю только уважение к Исламу, однако мир таков, что стоит один раз оступиться, то потом всю жизнь припоминать будут. Очень жаль, что ситуация с мельдонием будет теперь порой о себе напоминать, отчего будут возникать такие вот недоверчивые люди как Грин.

С другой же стороны, обвинения Грина теперь, звучат просто смешно. Ислам один из самых часто бьющихся бойцов и перед каждым боем тестируется USADA, сдает анализы и никаких обвинений от тестирующих организаций (сейчас) - не было. Если у Бобби есть сомнения, то нужно обращаться в USADA с этим вопросом и UFC, а не пытаться хайпануть на славе Ислама.
+8
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Рамазан Амиров
Ответ bulik]
Бить людей, не хорошо))
везде найдете к чему придраться
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bulik]
Бить людей, не хорошо))
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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