Ислам Махачев: «Со спортивной точки зрения бой с Волкановски – величайший в истории UFC»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос, считает ли он бой с Алексом Волкановски величайшим в истории промоушена.

«Думаю, да – со спортивной точки зрения и с точки зрения бойцовских навыков. Не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером?

Не просто же так: кто-то пришел слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как все у него сопоставляется: стойка, ударка, борьба, грэпплинг. А потом уже на основе этого составляют рейтинги», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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5 комментариев

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Reece24
Со спортивной точки зрения Джонс-Кормье 1 - величайший бой в истории.

Два непобеждённых бойца-универсала на пике. Один самый молодой чемп в истории, куча защит титула, второй чемп Страйкфорс и олимпиец, не проигравший ни одного раунда в мма.

И олды помнят, как тогда мнения разделились 50 на 50. И мнения экспертов, и мнения фанатов.

Тогда все думали, что Джонс будет избегать борьбы и пытаться разбить в стойке, но его все равно повалят. Сможет ли он встать из-под ДС и так далее.
В принципе было куча вопросов, отсюда и ажиотаж.

А тут с закрытыми глазами можно представить финиш. Волк валяется, его душат или ломают руку.
+2
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+2
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Сяява
Это уже не смешно... Коэффициент "величайших в истории" в ЮФС перевалил все мыслимые границы, скоро из них начнут пуговицы делать.
Там к величайшим можно отнести несколько человек, Джонс, Джонсон, Сильва... Остальные все это обычные чемпионы, е более того.
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Kanan Jarrus
пожалуй, соглашусь. 1 и 2 номера - такое впервые в истории
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-1
-1
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Вася Енотов
Ну очень скромно)). Можно было бы назвать таковым потенциальный бой Джонса и Нганну, или Волкановски и Сехудо. Но парень, у которого ноль защит)). И отдельно стоит посмотреть на то, какими оппонентами он устроил себе дорогу к титульнику)).
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sanek maloi
Какие рейтинги в гасе? Какие р4р сейчас в гасе? Все слепят как захотят( Этот бой интересен в Дагестане и Австралии, а ну и шейхи может посмотрят.
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