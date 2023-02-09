Ислам Махачев: «Со спортивной точки зрения бой с Волкановски – величайший в истории UFC»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос, считает ли он бой с величайшим в истории промоушена.

«Думаю, да – со спортивной точки зрения и с точки зрения бойцовских навыков. Не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером?

Не просто же так: кто-то пришел слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как все у него сопоставляется: стойка, ударка, борьба, грэпплинг. А потом уже на основе этого составляют рейтинги», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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