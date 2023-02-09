Ислам Махачев: «Со спортивной точки зрения бой с Волкановски – величайший в истории UFC»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос, считает ли он бой с Алексом Волкановски величайшим в истории промоушена.
«Думаю, да – со спортивной точки зрения и с точки зрения бойцовских навыков. Не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером?
Не просто же так: кто-то пришел слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как все у него сопоставляется: стойка, ударка, борьба, грэпплинг. А потом уже на основе этого составляют рейтинги», – сказал Махачев.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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Два непобеждённых бойца-универсала на пике. Один самый молодой чемп в истории, куча защит титула, второй чемп Страйкфорс и олимпиец, не проигравший ни одного раунда в мма.
И олды помнят, как тогда мнения разделились 50 на 50. И мнения экспертов, и мнения фанатов.
Тогда все думали, что Джонс будет избегать борьбы и пытаться разбить в стойке, но его все равно повалят. Сможет ли он встать из-под ДС и так далее.
В принципе было куча вопросов, отсюда и ажиотаж.
А тут с закрытыми глазами можно представить финиш. Волк валяется, его душат или ломают руку.
Там к величайшим можно отнести несколько человек, Джонс, Джонсон, Сильва... Остальные все это обычные чемпионы, е более того.