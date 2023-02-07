Ислам Махачев: «Хочу нокаутировать Волкановски. Это не его территория»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что хочет нокаутировать Алекса Волкановски.

«Честно говоря, я хочу нокаутировать его, потому что все говорят, что Ислам – грэпплер или борец, но я хочу показать людям свои удары со стойки. Он невысокий парень, и я действительно верю, что нокаутирую его.

Это не его территория. Я боец другого подразделения. В этом весе не та же сила. Волкановски поймет это, как только начнется бой. Он хочет попробовать, так как еще не знает горечи поражения.

Если Алекс проиграет, то что он потеряет? Пояс останется при нем. Он решил рискнуть, но при этом заработать большие деньги. Да, здесь предусмотрен процент от оплаты за просмотры, но это не его весовая категория», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mag+
Ответ Yerkebulan
Махачеву можно Каземиро взять угловым
браво))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Ну, скорее всего это всего лишь элемент раскрутки, Ислам уже один раз заигрался в стойке, почувствует, что не тянет сразу в борьбу полезет и удосрочит там
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yerkebulan
Махачеву можно Каземиро взять угловым
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Тут главное самому в нокаут не улететь 🙈
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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