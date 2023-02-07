Ислам Махачев: «Хочу нокаутировать Волкановски. Это не его территория»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что хочет нокаутировать .

«Честно говоря, я хочу нокаутировать его, потому что все говорят, что Ислам – грэпплер или борец, но я хочу показать людям свои удары со стойки. Он невысокий парень, и я действительно верю, что нокаутирую его.

Это не его территория. Я боец другого подразделения. В этом весе не та же сила. Волкановски поймет это, как только начнется бой. Он хочет попробовать, так как еще не знает горечи поражения.

Если Алекс проиграет, то что он потеряет? Пояс останется при нем. Он решил рискнуть, но при этом заработать большие деньги. Да, здесь предусмотрен процент от оплаты за просмотры, но это не его весовая категория», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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