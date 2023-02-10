Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели битву взглядов перед боем на UFC 284

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между и .

За два дня до турнира бойцы поучаствовали в пресс-конференции, после которой состоялась первая битва взглядов.

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