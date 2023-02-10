Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели битву взглядов перед боем на UFC 284

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

За два дня до турнира бойцы поучаствовали в пресс-конференции, после которой состоялась первая битва взглядов.

Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»

Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Алекс шокирует мир в воскресенье и победит по очкам»

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3 комментария

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TiNO
Видно, что Ислам и Алекс уважают друг друга, и стердаун получился прикольный, с взаимными подколами:)
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Великий Алонсо
Самый предсказуемый исход боя в году
+3
-6
-3
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Spirt Ru
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Los Galácticos
Волкановски слишком маленький, если как-то сможет победить то это будет апсетище.
+3
-5
-2
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