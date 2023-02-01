Волкановски про бой с Махачевым: «Если он уложит меня, я снова встану. Нужно выигрывать раунды или отправить его спать»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым на UFC 284.

«Все изменится, когда я окажусь перед Махачевым. Как только я начну двигаться и бить его руками, он попытается схватить меня и подумает: «Черт, это сильная маленькая сучка». Я выпрямлюсь и врежу ему по лицу. Вот тогда ему станет не по себе.

Мне нужно извлекать выгоду в стойке. Если он уложит меня, я снова встану. Мне нужно бить его руками. Нужно выигрывать раунды или отправить его спать. Я ударю его рукой по подбородку и сделаю это сильно», – сказал Волкановски.

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