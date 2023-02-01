Волкановски про бой с Махачевым: «Если он уложит меня, я снова встану. Нужно выигрывать раунды или отправить его спать»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым на UFC 284.

«Все изменится, когда я окажусь перед Махачевым. Как только я начну двигаться и бить его руками, он попытается схватить меня и подумает: «Черт, это сильная маленькая сучка». Я выпрямлюсь и врежу ему по лицу. Вот тогда ему станет не по себе.

Мне нужно извлекать выгоду в стойке. Если он уложит меня, я снова встану. Мне нужно бить его руками. Нужно выигрывать раунды или отправить его спать. Я ударю его рукой по подбородку и сделаю это сильно», – сказал Волкановски.

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4 комментария

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dadahandadahan3@gmail.com
Ладно ребята чуть-чуть подаждите 10 дней, всё будет ясно 🤝🤝🤝
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Ussaev M
Смотри сам не усни Алекс
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Люблю Марго Робби
Есть уверенность что Ислам очень легко его разберёт, слишком много болтает Сашка и уснёт максимум в 3 раунде
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Орa Алв
С ним только прокатит уложить спать, выиграть раунды будет невозможно когда ты всегда под ним
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