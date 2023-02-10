Волкановски – о бое с Махачевым: «Он пообещал нокаутировать меня, а я хочу стереть ухмылку с его лица»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился мыслями о грядущем бое против Ислама Махачева.

Поединок за титул в легком весе состоится в главном событии UFC 284 в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

«Не знаю, как пройдет бой. Он сказал, что отправит меня в нокаут, а я сказал, что сотру эту ухмылку с его лица. Разумеется, он попытается сделать что-то похожее», – сказал Волкановски.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели битву взглядов перед боем на UFC 284

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марс Досоев
Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Махачеву настроя как в бою с Оливейрой, иначе игра пойдёт не по плану
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
А мне вот хочется посмотреть как поведет себя Махачев, если все пойдёт не по плану, вполне реально что будет полный бой, классный и драматичный, пусть победит сильнейший
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Шансов нет у Волкановски, ляжет очень быстро
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий