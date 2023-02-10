Волкановски – о бое с Махачевым: «Он пообещал нокаутировать меня, а я хочу стереть ухмылку с его лица»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился мыслями о грядущем бое против .

Поединок за титул в легком весе состоится в главном событии UFC 284 в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

«Не знаю, как пройдет бой. Он сказал, что отправит меня в нокаут, а я сказал, что сотру эту ухмылку с его лица. Разумеется, он попытается сделать что-то похожее», – сказал Волкановски.

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