Федор Емельяненко: «Провести интервью на английском? Некомфортно. Американцам иногда нужно слышать русскую речь»
Боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, что не готов полностью проводить интервью на английском языке.
– Вы бы смогли провести все интервью на английском языке? Чувствовали бы себя комфортно?
– Нет, некомфортно. К тому же американцам иногда тоже нужно слышать русскую речь.
5 февраля Емельяненко в США проведет последний бой в карьере. На Bellator 290 он подерется с Райаном Бейдером.
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