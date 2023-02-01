Бейдер назвал бойца лучше Федора: «Кейн Веласкес победил бы его»
Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер рассказал, какой боец победил бы Федора Емельяненко во время его расцвета.
«Кейн Веласкес был лучше, когда был здоров. Его единственная проблема в том, что он часто был травмирован и у него не было такого послужного списка, как у Федора.
Я думаю, что Кейн мог бы стать лучшим тяжеловесом всех времен. Федор не перешел в UFC, но это ничего у него не отнимает. Он создал наследие.
Федор дрался в Японии, победил многих парней. Но если бы у них был бой во время их расцвета, Кейн победил бы его», – считает Бейдер.
В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Бейдером в рамках Bellator 290.
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