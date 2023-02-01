Бейдер назвал бойца лучше Федора: «Кейн Веласкес победил бы его»

Чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал, какой боец победил бы во время его расцвета.

« был лучше, когда был здоров. Его единственная проблема в том, что он часто был травмирован и у него не было такого послужного списка, как у Федора.

Я думаю, что Кейн мог бы стать лучшим тяжеловесом всех времен. Федор не перешел в , но это ничего у него не отнимает. Он создал наследие.

Федор дрался в Японии, победил многих парней. Но если бы у них был бой во время их расцвета, Кейн победил бы его», – считает Бейдер.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Бейдером в рамках Bellator 290.

2 млн за Леснара и тройной отказ Овериму – топ-соперники Емельяненко, с которыми он так и не подрался

Олейник сомневается, что Федор закончит карьеру после боя с Бейдером