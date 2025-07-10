Петр Ян: «Хочу подраться еще раз с Двалишвили и О’Мэлли»
Петр Ян высказался о возможном реванше с Шоном О’Мэлли или Мерабом Двалишвили.
«Для меня не принципиально, Шон или Мераб. Мне хотелось бы с ними подраться еще раз», – сказал боец UFC Петр Ян.
Мераб Двалишвили победил Яна в марте 2023-го. Шон О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей в октябре-2022.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Gorilla Fighting Energy
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