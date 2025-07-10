Кайо Борральо: «Слышал, что Чимаев может завершить карьеру, если выиграет пояс. У него проблемы со здоровьем и давление от страны»

Кайо Борральо рассказал, что Хамзат Чимаев может завершить карьеру.

«Я слышал, как некоторые говорили об этом. У него проблемы со здоровьем и сильное давление со стороны страны. У него уже и так много денег. Очень много», – сказал боец UFC Кайо Борральо.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси