Кайо Борральо: «Слышал, что Чимаев может завершить карьеру, если выиграет пояс. У него проблемы со здоровьем и давление от страны»
Кайо Борральо рассказал, что Хамзат Чимаев может завершить карьеру.
«Я слышал, как некоторые говорили об этом. У него проблемы со здоровьем и сильное давление со стороны страны. У него уже и так много денег. Очень много», – сказал боец UFC Кайо Борральо.
Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.
Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
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