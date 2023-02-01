Федор про планы после завершения карьеры: «Хочу быть действующим тренером. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы»

46-летний боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, чем займется после завершения карьеры.

«Конечно, буду [тренироваться]. Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером.

Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать.

Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко и в ночь на 5 февраля возглавит Bellator 290.

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