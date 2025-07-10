Чейл Соннен: «Мераб против Умара – лучший бой года»

Чейл Соннен назвал лучший бой 2025 года.

«Бой Умара и Мераба. Публике было плевать на Мераба, он дрался даже не в главном событии и должен был проиграть. И он не просто доказал, что является лучшим в мире, он еще и завоевал сердца людей», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Поединок между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

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