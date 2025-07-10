Шавкат Рахмонов купил новый «Гелендваген»: «Сам себе не сделаешь подарок – никто о тебе и не подумает»
Шавкат Рахмонов купил Mercedec -AMG G 63 (Gelendvagen).
«Сам себе не сделаешь такой подарок – никто о тебе и не подумает», – подписал фото боец UFC Шавкат Рахмонов.
Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. У Шавката 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.
Шавкат Рахмонов: «Подерусь за титул с Махачевым или Маддаленой. Другие бои меня не интересуют»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Шавкатта Рахмонова
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