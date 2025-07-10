Шавкат Рахмонов купил новый «Гелендваген»: «Сам себе не сделаешь подарок – никто о тебе и не подумает»

Шавкат Рахмонов купил Mercedec -AMG G 63 (Gelendvagen).

«Сам себе не сделаешь такой подарок – никто о тебе и не подумает», – подписал фото боец UFC Шавкат Рахмонов .

Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. У Шавката 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.

Шавкат Рахмонов: «Подерусь за титул с Махачевым или Маддаленой. Другие бои меня не интересуют»