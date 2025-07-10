Корешков – Аскрену: «Бен, ты сильный парень. Я многому научился из нашего боя»

Андрей Корешков пожелал здоровья Бену Аскрену.

«Бен, ты сильный парень. Было честью выходить в клетку с тобой. Я тогда был молодым, многому научился из нашего боя.

Надеюсь, ты быстро поправишься. Благослови Бог тебя и твою семью», – написал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков .

Корешков проиграл Бену Аскрену бой за чемпионский титул Bellator в 2013 году.

Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»

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