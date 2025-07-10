Майкл Биспинг снялся в фильме «Рыжая Соня»

Майкл Биспинг снялся в перезапуске «Рыжей Сони».

Экс-боец UFC Майкл Биспинг получил в перезапуске роль воина по имени Хоук. Его дочь Элли Биспинг сыграла эпизодическую роль.

Фильм выйдет в прокат 15 августа. Оригинальная лента выходила в 1985 году.

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