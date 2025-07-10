Майкл Биспинг снялся в фильме «Рыжая Соня»
Майкл Биспинг снялся в перезапуске «Рыжей Сони».
Экс-боец UFC Майкл Биспинг получил в перезапуске роль воина по имени Хоук. Его дочь Элли Биспинг сыграла эпизодическую роль.
Фильм выйдет в прокат 15 августа. Оригинальная лента выходила в 1985 году.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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