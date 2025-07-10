Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»
Магомед Исмаилов высказался о возможном бое с Владом «Белазом» Ковалевым.
«Это так смешно. Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это Влад», – написал боец RCC Магомед Исмаилов.
31 мая Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко раздельным решением судей. Бой возглавил турнир RCC 22.
Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»
Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Исмаилова
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