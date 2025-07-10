Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»

Магомед Исмаилов высказался о возможном бое с Владом «Белазом» Ковалевым.

«Это так смешно. Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это Влад », – написал боец RCC Магомед Исмаилов.

31 мая Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко раздельным решением судей. Бой возглавил турнир RCC 22.

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»

Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»