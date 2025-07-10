Владислав «Белаз» Ковалев: «Мага, начинай готовить оправдания, как все мои соперники»

Владислав Ковалев высказался о возможном бое с Магомедом Исмаиловым.

«Мага , начинай готовить оправдания, как все мои соперники. У тебя после боя будут спрашивать: «Что не получилось», – написал Владислав Ковалев.

31 мая Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко раздельным решением судей. Бой возглавил турнир RCC 22.

Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»