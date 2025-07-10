Владислав «Белаз» Ковалев: «Мага, начинай готовить оправдания, как все мои соперники»
Владислав Ковалев высказался о возможном бое с Магомедом Исмаиловым.
«Мага, начинай готовить оправдания, как все мои соперники. У тебя после боя будут спрашивать: «Что не получилось», – написал Владислав Ковалев.
31 мая Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко раздельным решением судей. Бой возглавил турнир RCC 22.
Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»
Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Исмаилова
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