UFC 284: Махачев против Волкановски, Родригес – Эмметт и другие бои в Австралии

В ночь на 12 февраля в австралийском Перте состоится турнир UFC 284.

В главном событии вечера подерутся чемпион легкого дивизиона (23-1) и обладатель титула в полулегком весе (25-1).

Основной кард UFC 284:

(16-3) – Джош Эмметт (18-2);

Джек Делла Маддалена (13-2) – Рэнди Браун (17-4);

Джастин Тафа (5-3) – Паркер Портер (11-7);

Джими Крут (12-3) – Алонзо Менифилд (13-3).

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.