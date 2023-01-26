UFC 284: Махачев против Волкановски, Родригес – Эмметт и другие бои в Австралии
В ночь на 12 февраля в австралийском Перте состоится турнир UFC 284.
В главном событии вечера подерутся чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) и обладатель титула в полулегком весе Алекс Волкановски (25-1).
Основной кард UFC 284:
Яир Родригес (16-3) – Джош Эмметт (18-2);
Джек Делла Маддалена (13-2) – Рэнди Браун (17-4);
Джастин Тафа (5-3) – Паркер Портер (11-7);
Джими Крут (12-3) – Алонзо Менифилд (13-3).
Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.
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