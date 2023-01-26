UFC 284: Махачев против Волкановски, Родригес – Эмметт и другие бои в Австралии

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 февраля в австралийском Перте состоится турнир UFC 284.

В главном событии вечера подерутся чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) и обладатель титула в полулегком весе Алекс Волкановски (25-1).

Основной кард UFC 284:

Яир Родригес (16-3) – Джош Эмметт (18-2);

Джек Делла Маддалена (13-2) – Рэнди Браун (17-4);

Джастин Тафа (5-3) – Паркер Портер (11-7);

Джими Крут (12-3) – Алонзо Менифилд (13-3).

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.

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11 комментариев

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Александр Шашков
Тут всего два боя интересных
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уличный иуда
Ответ Юрий Кострикин
Так это и есть согласовный бой о котором и имелось ввиду в комментарии выше
Да, я не дочитал) Спасибо)
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Юрий Кострикин
Ответ уличный иуда
Родригес и Эммет могут зарубится хорошо, тоже интересный бой
Так это и есть согласовный бой о котором и имелось ввиду в комментарии выше
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уличный иуда
Ответ уличный иуда
Родригес и Эммет могут зарубится хорошо, тоже интересный бой
ТЬ*
+1
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Жора где ты был?
Слабенький кард конечно, для номерного турнира. Но это скорее проблема региона, где мало хороших бойцов из австралии и новой зеландии. Для примера бразильский номерной показателен!
+1
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+1
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San9
У Даши уже 10 февраля? ))
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Andrey Ivanov
Кард то так себе пока намечается.Но может ещё добавят какой нибудь норм поединок.
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The Don Killuminati
Не рановато?
+5
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+5
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уличный иуда
Ответ BEGEMOT22
За исключением главного и согласного боёв и смотреть то нечего. Удачи Исламу!
Родригес и Эммет могут зарубится хорошо, тоже интересный бой
+1
0
+1
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BEGEMOT22
За исключением главного и согласного боёв и смотреть то нечего. Удачи Исламу!
+1
0
+1
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BEGEMOT22
За исключением главного и согласного боёв и смотреть то нечего. Удачи Исламу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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