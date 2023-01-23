Алекс Волкановски: «Очевидно, какие угрозы таятся в игре Махачева. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

«Я никогда не был в таком лагере, как этот. Не то, чтобы я не воспринимал своих последних противников всерьез, но в этом больше специфики Ислама Махачева.

Это правда вызов. Но совершенно очевидно, какие угрозы таятся в его игре. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями.

Еще до того, как он подрался с Чарльзом Оливейрой, я уже смотрел на него как на самого крутого парня. Я всегда так на него смотрел. Он всегда был отличным бойцом, но самые крутые парни не стали бы драться с ним. Я же никого не боюсь», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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12 комментариев

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Oleg Where
Ответ Pa Chu
Манап - чертов гений был, светлая память. Ну, кроме шуток, это один из наиболее успешных и результативных тренеров ММА в истории, пожалуй, всей дисциплины
Будет легендой, просто позже.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pa Chu
Ответ Oleg Where
Мне нравится что он технарь и вместо бросков в ноги чаще использует всевозможные хитрющие подсечки и броски из дзюдо. Очень умный, гибкий и мощный парень. Удивительно конечно как бойцы Абдулманапа UFC захватили. Тяжелый труд.
Манап - чертов гений был, светлая память. Ну, кроме шуток, это один из наиболее успешных и результативных тренеров ММА в истории, пожалуй, всей дисциплины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Ян Дружинин
Чарли уставший тигр потрепанный боями так что не надо делать из мухи слона
Ну это потому что проиграл, если б победил - по другому пели бы тут
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Pa Chu
Ответ lexx_sharingan
Вроде и похвалил, и принизил одновременно.
ну, кстати, нет. выглядит эта реплика, как упрёк именно в адрес "самых крутых парней"
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Oleg Where
Ответ vyacheslavsemirechenko
в первом раунде махачев удосрочит этого волкановского. и тогда попи№дит он еще. махачев - это уровень хабибовской борьбы + ударка, которой у хабиба никогда не было. Итого = Махачев - лучший боец в истории легкого веса. Как он разобрал Оливейру - это дорогого стоит.
Мне нравится что он технарь и вместо бросков в ноги чаще использует всевозможные хитрющие подсечки и броски из дзюдо. Очень умный, гибкий и мощный парень. Удивительно конечно как бойцы Абдулманапа UFC захватили. Тяжелый труд.
+3
0
+3
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Ян Дружинин
Ответ armageddon123456
А что, Оливейры уже недостаточно для оценки уровня Махачева? Один Оливейра стоит всей топ-5 легкого веса, а то и топ-10.
Чарли уставший тигр потрепанный боями так что не надо делать из мухи слона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lexx_sharingan
Вроде и похвалил, и принизил одновременно.
+2
0
+2
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Viktor Morosow
Ответ armageddon123456
А что, Оливейры уже недостаточно для оценки уровня Махачева? Один Оливейра стоит всей топ-5 легкого веса, а то и топ-10.
Согласен
+2
-1
+1
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SEVEN_
Волканогий погибнет в этом бою😂
+6
-5
+1
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vyacheslavsemirechenko
в первом раунде махачев удосрочит этого волкановского. и тогда попи№дит он еще. махачев - это уровень хабибовской борьбы + ударка, которой у хабиба никогда не было. Итого = Махачев - лучший боец в истории легкого веса. Как он разобрал Оливейру - это дорогого стоит.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Чигорин
Ну, кроме Оливейры, да. Но и только...
А что, Оливейры уже недостаточно для оценки уровня Махачева? Один Оливейра стоит всей топ-5 легкого веса, а то и топ-10.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
Ну, кроме Оливейры, да. Но и только...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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