Алекс Волкановски: «Очевидно, какие угрозы таятся в игре Махачева. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

«Я никогда не был в таком лагере, как этот. Не то, чтобы я не воспринимал своих последних противников всерьез, но в этом больше специфики .

Это правда вызов. Но совершенно очевидно, какие угрозы таятся в его игре. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями.

Еще до того, как он подрался с Чарльзом Оливейрой, я уже смотрел на него как на самого крутого парня. Я всегда так на него смотрел. Он всегда был отличным бойцом, но самые крутые парни не стали бы драться с ним. Я же никого не боюсь», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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