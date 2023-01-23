Алекс Волкановски: «Очевидно, какие угрозы таятся в игре Махачева. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.
«Я никогда не был в таком лагере, как этот. Не то, чтобы я не воспринимал своих последних противников всерьез, но в этом больше специфики Ислама Махачева.
Это правда вызов. Но совершенно очевидно, какие угрозы таятся в его игре. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями.
Еще до того, как он подрался с Чарльзом Оливейрой, я уже смотрел на него как на самого крутого парня. Я всегда так на него смотрел. Он всегда был отличным бойцом, но самые крутые парни не стали бы драться с ним. Я же никого не боюсь», – сказал Волкановски.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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