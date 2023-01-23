Волкановски назвал вес за три недели до боя с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски за 24 дня до поединка с сообщил, что превышает лимит легкого дивизиона на девять килограмм.

«Я примерно 79 кг. Был больше, около 81 килограмма, но теперь я сбрасываю вес, становлюсь меньше и понимаю, что мне еще предстоит сгонка», – сказал Волкановски 18 января.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски: «Очевидно, какие угрозы таятся в игре Махачева. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями»

Тренер Волкановски звал Царукяна в лагерь Алекса, но Арман так и не приехал в Австралию