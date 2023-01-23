Волкановски назвал вес за три недели до боя с Махачевым

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски за 24 дня до поединка с Исламом Махачевым сообщил, что превышает лимит легкого дивизиона на девять килограмм.

«Я примерно 79 кг. Был больше, около 81 килограмма, но теперь я сбрасываю вес, становлюсь меньше и понимаю, что мне еще предстоит сгонка», – сказал Волкановски 18 января.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски: «Очевидно, какие угрозы таятся в игре Махачева. И давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями»

Тренер Волкановски звал Царукяна в лагерь Алекса, но Арман так и не приехал в Австралию

 

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14 комментариев

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Arcanar
Ответ Алексей Толстюк
40 кг? Такое только про Рамбла слышал, ничем хорошим это не закончилось
А про Рофла слышал?)
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Pa Chu
Ответ Ват-сон
сорри, а комменты про читерство и про необходимость драться в природном весе уже были?)
Годами были в местном топе. Вы всё пропустили, честно слово
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whoisme
Ожидаемо, хотя думаю Волк в этот раз норм кушал, ведь гонять "всего 10ку". А так, почти любой топ любого дивизиона сейчас гоняет 15+кг, около десятки вроде только Изи да Колби
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Михаил Николаев
Ответ Алексей Толстюк
Волкановски намного труднее поймать чем Оливейру, он не стоит прямо, а постоянно в движении. Плюс он не будет плыть после каждого тычка. Махачев машина страшная, но с Волком придется попотеть.
Волкановский быстрый как понос
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Isa Babaev
Ответ Ват-сон
сорри, а комменты про читерство и про необходимость драться в природном весе уже были?)
Это же не выходец их Кавказа поэтому нет еще 😂
+1
0
+1
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Михаил Кобяков
Ответ Ма Из
Боец не тот
Бойцы не те..
+2
0
+2
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Алексей Толстюк
Ответ Arcanar
Да не, примерно 30-40кг гоняют, в среднем. А за три недели до боя обычно весят +27÷29
40 кг? Такое только про Рамбла слышал, ничем хорошим это не закончилось
0
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Алексей Толстюк
Ответ Aibek Mak
Разница в габаритах ощутимая. Но кажется что бой будет намного ближе чем с Оливейрой.
Волкановски намного труднее поймать чем Оливейру, он не стоит прямо, а постоянно в движении. Плюс он не будет плыть после каждого тычка. Махачев машина страшная, но с Волком придется попотеть.
+4
-1
+3
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Оскар Муравьев
Вот и полулегковес весит то в межсезонье немногим меньше праймового хаБибера...
+3
-1
+2
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Ма Из
Ответ Ват-сон
сорри, а комменты про читерство и про необходимость драться в природном весе уже были?)
Боец не тот
+20
-1
+19
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Arcanar
Ответ Герман Сергеевич
они вроде в районе 20ки гоняют, так что это норм
Да не, примерно 30-40кг гоняют, в среднем. А за три недели до боя обычно весят +27÷29
0
-4
-4
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Ват-сон
сорри, а комменты про читерство и про необходимость драться в природном весе уже были?)
+21
-3
+18
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Герман Сергеевич
Ответ Сын шлюхи на. модере
Комментарий удален
они вроде в районе 20ки гоняют, так что это норм
+1
-1
0
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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Aibek Mak
Разница в габаритах ощутимая. Но кажется что бой будет намного ближе чем с Оливейрой.
+8
-2
+6
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