UFC 284 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 11 на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, в рамках которого пройдет бой чемпиона легкого дивизиона с обладателем титула в полулегком весе .

Где и во сколько смотреть UFC 284?

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.

Кард UFC 284

Помимо боя Махачева и Волкановски на турнире подерутся и Джош Эмметт, Джек Делла Маддалена и Рэнди Браун, а также Джастин Тафа и Паркер Портер.