UFC 284 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В ночь с 11 на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, в рамках которого пройдет бой чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева с обладателем титула в полулегком весе Алексом Волкановски.

Где и во сколько смотреть UFC 284?

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.

Кард UFC 284

Помимо боя Махачева и Волкановски на турнире подерутся Яир Родригес и Джош Эмметт, Джек Делла Маддалена и Рэнди Браун, а также Джастин Тафа и Паркер Портер.

 

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