Взвешивание перед UFC 284: Махачев тяжелее Волкановски, Эмметт и Родригес показали одинаковый вес, у Тухугова перевес

Теги UFC MMA Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания.

В главном бою за пояс в легком весе подерутся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

Соглавное событие – бой Яира Родригеса и Джоша Эмметта за пояс временного чемпиона в полулегком дивизионе.

Все четыре бойца уложились в вес:

Махачев (70,3 кг) – Волкановски (70,08 кг);

Родригес (65,8 кг) – Эмметт (65,8 кг).

Зубайра Тухугов показал вес 71,44 кг (перевес около 700 граммов). Его соперник Элвес Бреннер – 70,5 кг.

Боец наилегчайшего дивизиона Клейдсон Родригес не сделал вес.

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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1 комментарий

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ZaharPetrovicUralez
Бою быть. Супер. Главное событие зимы в ММА
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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