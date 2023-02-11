Взвешивание перед UFC 284: Махачев тяжелее Волкановски, Эмметт и Родригес показали одинаковый вес, у Тухугова перевес
В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания.
В главном бою за пояс в легком весе подерутся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Соглавное событие – бой Яира Родригеса и Джоша Эмметта за пояс временного чемпиона в полулегком дивизионе.
Все четыре бойца уложились в вес:
Махачев (70,3 кг) – Волкановски (70,08 кг);
Родригес (65,8 кг) – Эмметт (65,8 кг).
Зубайра Тухугов показал вес 71,44 кг (перевес около 700 граммов). Его соперник Элвес Бреннер – 70,5 кг.
Боец наилегчайшего дивизиона Клейдсон Родригес не сделал вес.
Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?
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