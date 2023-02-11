Взвешивание перед UFC 284: Махачев тяжелее Волкановски, Эмметт и Родригес показали одинаковый вес, у Тухугова перевес

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания.

В главном бою за пояс в легком весе подерутся и .

Соглавное событие – бой и Джоша Эмметта за пояс временного чемпиона в полулегком дивизионе.

Все четыре бойца уложились в вес:

Махачев (70,3 кг) – Волкановски (70,08 кг);

Родригес (65,8 кг) – Эмметт (65,8 кг).

Зубайра Тухугов показал вес 71,44 кг (перевес около 700 граммов). Его соперник Элвес Бреннер – 70,5 кг.

Боец наилегчайшего дивизиона Клейдсон Родригес не сделал вес.

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Новый соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете