Шевченко подерется с Грассо на UFC 285 в марте. Это ее восьмая защита пояса

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с четвертым номером дивизиона Алексой Грассо в Лас-Вегасе 4 марта. ESPN указывает, что обе спортсменки согласились на бой.

Шевченко завоевала пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона в 2018 году и после этого семь раз его успешно защитила. За карьеру в UFC она провела 14 боев и проиграла только дважды – оба раза Аманде Нуньес.

Валентина Шевченко: «Готова подраться с Нуньес и Чжан в марте»