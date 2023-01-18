Шевченко подерется с Грассо на UFC 285 в марте. Это ее восьмая защита пояса

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с четвертым номером дивизиона Алексой Грассо в Лас-Вегасе 4 марта. ESPN указывает, что обе спортсменки согласились на бой.

Шевченко завоевала пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона в 2018 году и после этого семь раз его успешно защитила. За карьеру в UFC она провела 14 боев и проиграла только дважды – оба раза Аманде Нуньес.

Валентина Шевченко: «Готова подраться с Нуньес и Чжан в марте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий