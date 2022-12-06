Вэйли Чжан хочет бой с Валентиной Шевченко: «Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок»

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Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан уверена, что скоро подерется с чемпионкой наилегчайшего дивизиона Валентиной Шевченко.

«Этот бой обязательно состоится. Я готова драться, нет вопросов. Думаю об этом поединке на протяжении нескольких последних лет.

В конце концов, мы встретимся друг с другом в октагоне, потому что наши весовые категории рядом.

Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок. Это будет отличное противостояние независимо от результата», – сказал китаянка.

Вэйли Чжан – о победе над Эспарзой: «Я вернулась. Каждый день мечтала, что верну титул»

Шевченко – о возможном переходе в минимальный вес: «Мне бы тогда пришлось отказаться от всей еды на неделю»

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