Вэйли Чжан хочет бой с Валентиной Шевченко: «Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок»
Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан уверена, что скоро подерется с чемпионкой наилегчайшего дивизиона Валентиной Шевченко.
«Этот бой обязательно состоится. Я готова драться, нет вопросов. Думаю об этом поединке на протяжении нескольких последних лет.
В конце концов, мы встретимся друг с другом в октагоне, потому что наши весовые категории рядом.
Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок. Это будет отличное противостояние независимо от результата», – сказал китаянка.
Вэйли Чжан – о победе над Эспарзой: «Я вернулась. Каждый день мечтала, что верну титул»
Шевченко – о возможном переходе в минимальный вес: «Мне бы тогда пришлось отказаться от всей еды на неделю»
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