Вэйли Чжан хочет бой с Валентиной Шевченко: «Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок»

Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан уверена, что скоро подерется с чемпионкой наилегчайшего дивизиона .

«Этот бой обязательно состоится. Я готова драться, нет вопросов. Думаю об этом поединке на протяжении нескольких последних лет.

В конце концов, мы встретимся друг с другом в октагоне, потому что наши весовые категории рядом.

Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать, что это будет крутой поединок. Это будет отличное противостояние независимо от результата», – сказал китаянка.

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