Валентина Шевченко: «Март – отличное время для моего возвращения»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (22-3) заявила, что готова провести следующий бой в марте.

«Чемпионка готова, так что просто дайте мне бой с той, кто готов. Март - подходящее для меня время. Уже январь, и время со всеми новогодними праздниками пройдет очень быстро. Март - отличное время для моего возвращения. Я бы сказала идеальное. Я открыта для боя со всеми потенциальными претендентами», – сказала Шевченко.

Уроженка Киргизии в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей в июне на UFC 275 в Сингапуре.

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