Валентина Шевченко: «Готова подраться с Нуньес и Чжан в марте»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что хочет подраться либо с экс-чемпионкой Вейли Чжан, либо с обладательницей титулов в легчайшем и полулегком дивизионах .

«После перерыва, я, конечно же, хотела бы еще раз защитить свой пояс перед большим боем, но да, я определенно готова подраться с Амандой и Вейли в марте.

Чжан очень хорошо провела свой последний бой. Она стала сильнее и очень интересно наблюдать за ее выступлениями. Я готова драться с любой из этих соперниц», – сказал Шевченко.

Уроженка Киргизии в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей в июне на UFC 275 в Сингапуре.

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