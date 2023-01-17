Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов

Теги UFC MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Об этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

По словам Нганну, он хотел дважды подраться с Джоном Джонсом и еще раз – со Стипе Миочичем.

Президент UFC Дана Уайт говорил, что Нганну отказался от контракта, по которому стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. 

Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора

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5 комментариев

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Forza
Ответ уличный иуда
Рублей
Ну и пояс чемпиона РЕНТВ, на минуточку!
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уличный иуда
Ответ Psevdosport
Ну ничего, сейчас за бой с Санечкой получит 8.1млн
Рублей
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Psevdosport
Ну ничего, сейчас за бой с Санечкой получит 8.1млн
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Volcano
Гуд лак, чë)
Как по мне лучше уж синица в руках, чем журавль в небе
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OKUZ
В Камеруне или откуда он там, точно больше зарабатывал зажрался просто
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