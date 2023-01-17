Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов

Об этом экс-чемпион в тяжелом весе рассказал в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

По словам Нганну, он хотел дважды подраться с и еще раз – со Стипе Миочичем.

Президент UFC Дана Уайт говорил, что Нганну отказался от контракта, по которому стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.

Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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