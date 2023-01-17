Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов
Об этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
По словам Нганну, он хотел дважды подраться с Джоном Джонсом и еще раз – со Стипе Миочичем.
Президент UFC Дана Уайт говорил, что Нганну отказался от контракта, по которому стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.
Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.
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