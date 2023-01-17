Вице-президент ACA: «Мы уже сделали предложение Нганну. Не в количестве денег, а просто закинули»

Вице-президент ACA Асланбек Бадоев сообщил, что лига предложила контракт экс-чемпиону UFC в тяжелом весе .

«Сейчас мы интересуемся Нганну. Мы уже сделали ему предложение не в количестве денег, а просто закинули. Сказали, ты нам интересен, давай общаться.

Также с были слухи, что он уходит. Мы тоже пытались на него выходить, но нам сразу дали понять, что это все игры и он в UFC останется», – сказал Бадоев.

Ранее Нганну отказался продлевать контракт с UFC и оставил пояс. За вакантный титул в тяжелом весе 4 марта на 285 подерутся Джонс и Сирил Ган.

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