Нганну исключен из рейтингов UFC, в списке P4P появился Уиттакер

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UFC обновил рейтинги после субботнего турнира в Лас-Вегасе и решении Фрэнсиса Нганну не продлевать контракт и оставить пояс вакантным.

В общем рейтинге P4P на 13-м месте разместился Роберт Уиттакер. Джон Джонс поднялся на 12-ю позицию, Исраэль Адесанья (5-е), Алджамейн Стерлинг (8-е) и Иржи Прохазка (9-е) поднялись на одну строчку, Алекс Перейра (6-е) и Дейвисон Фигейредо (10-е) – на две.

В рейтинге легковесов Арман Царукян разместился на восьмой позиции, опередив Рафаэля Дос Аньоса. Саид Нурмагомедов, который выступает в легчайшем весе, также поднялся на одно место – теперь он 14-й.

В женском легчайшем дивизионе Ракель Пеннингтон поднялся на три строчки и заняла второе место.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Тренер Нганну ответил Уайту: «Фрэнсис никого не боится и всегда делал то, что считал правильным»

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3 комментария

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космонавт на дереве
Жаль, без Нгану тяжёлый вес не тот. Это потеря для юфс
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Владимир Веткин
Нельзя было полностью обновленный рейтинг написать?
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+1
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Demon69
Нганну потеснил на спортсе А.Емельяненко.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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