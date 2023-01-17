Нганну исключен из рейтингов UFC, в списке P4P появился Уиттакер

UFC обновил рейтинги после субботнего турнира в Лас-Вегасе и решении не продлевать контракт и оставить пояс вакантным.

В общем рейтинге P4P на 13-м месте разместился . поднялся на 12-ю позицию, (5-е), Алджамейн Стерлинг (8-е) и Иржи Прохазка (9-е) поднялись на одну строчку, Алекс Перейра (6-е) и Дейвисон Фигейредо (10-е) – на две.

В рейтинге легковесов разместился на восьмой позиции, опередив Рафаэля Дос Аньоса. Саид Нурмагомедов, который выступает в легчайшем весе, также поднялся на одно место – теперь он 14-й.

В женском легчайшем дивизионе Ракель Пеннингтон поднялся на три строчки и заняла второе место.

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