Стерлинг про уход Нганну из UFC: «В этой ситуации обе стороны напортачили»

Чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из промоушена.

«Опечален этой новость. Думаю, что в этой ситуации обе стороны напортачили. Считаю, что Фрэнсис нуждается в UFC, чтобы продолжить свое восхождение.

Люди знают, кто он такой, но думаю, чтобы выйти на новый уровень, он должен был победить .

Нганну уходит, но сколько денег он может заработать в других промоушенах? Также стоит вопрос, сможет ли он получить бой с Тайсоном Фьюри?» – сказал Стерлинг.

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