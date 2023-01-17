Стерлинг про уход Нганну из UFC: «В этой ситуации обе стороны напортачили»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из промоушена.

«Опечален этой новость. Думаю, что в этой ситуации обе стороны напортачили. Считаю, что Фрэнсис нуждается в UFC, чтобы продолжить свое восхождение.

Люди знают, кто он такой, но думаю, чтобы выйти на новый уровень, он должен был победить Джона Джонса.

Нганну уходит, но сколько денег он может заработать в других промоушенах? Также стоит вопрос, сможет ли он получить бой с Тайсоном Фьюри?» – сказал Стерлинг.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

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