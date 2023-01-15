Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса

Чемпион UFC в тяжелом весе покинул промоушен и потерял пояс. Эту информацию подтвердил президент .

«Мы предложили Нганну сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времен. Он отказался», – сказал Уайт.

Нганну выступал в UFC c 2016 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

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