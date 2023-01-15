Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса

Теги UFC Дана Уайт MMA Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен и потерял пояс. Эту информацию подтвердил президент Дана Уайт.

«Мы предложили Нганну сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времен. Он отказался», – сказал Уайт.

Нганну выступал в UFC c 2016 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

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6 комментариев

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Орёл-Решка
Это не Нганну лишился пояса, а пояс лишился Нганну, увы.
0
-2
-2
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уличный иуда
Балбес
0
0
0
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Расуль Мухаметов
Добби теперь свободен
0
-1
-1
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Король Лев
Нганну поймал звезду, увы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Амонов
4го марта возвращение короля Джонса против Гана, очень интересно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Павлович ваш выход
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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