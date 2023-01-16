Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора

Теги UFC MMA Джон Джонс Конор Макгрегор контент Бокс/MMA/UFC

Об этом рассказал менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Ричард Шефер. Ранее президент промоушена Дана Уайт сказал, что новый контракт Джонса рассчитан на восемь боев.

Последний раз Джон Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

5 марта на UFC 285 Джонс проведет бой за чемпионский пояс среди тяжеловесов против Сирила Гана.

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5 комментариев

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Rio (BLR)
Был бы режимщик - был бы с отрывом лучший в истории. Но тут явно не тот случай.
0
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-1
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yyn9vh8z8p
Ответ Nikolay95
И контракт на 8 боев. Интересно, насколько низкий кэф на то, что он отработает его полностью?)
Высокий?
+2
0
+2
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Nikolay95
И контракт на 8 боев. Интересно, насколько низкий кэф на то, что он отработает его полностью?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
Ответ Джавез Тилл
3 года простоя, 2 крайних неубедительных боя...
И нелепый актуальный вид в тяжелом весе...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
3 года простоя, 2 крайних неубедительных боя...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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