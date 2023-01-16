Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора

Об этом рассказал менеджер экс-чемпиона в полутяжелом весе Ричард Шефер. Ранее президент промоушена Дана Уайт сказал, что новый контракт Джонса рассчитан на восемь боев.

Последний раз Джон Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

5 марта на UFC 285 Джонс проведет бой за чемпионский пояс среди тяжеловесов против Сирила Гана.

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