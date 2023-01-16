Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора
Об этом рассказал менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Ричард Шефер. Ранее президент промоушена Дана Уайт сказал, что новый контракт Джонса рассчитан на восемь боев.
Последний раз Джон Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.
5 марта на UFC 285 Джонс проведет бой за чемпионский пояс среди тяжеловесов против Сирила Гана.
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