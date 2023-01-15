Джон Джонс подписал с UFC новый контракт на восемь боев

Бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс подписал с промоушеном новый контракт, по которому проведет восемь боев. Это подтвердил президент Дана Уайт.

Последний раз Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе. Он выступает в UFC с 2008 года.

5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный пояс среди тяжеловесов. Ранее действующий чемпион дивизиона Фрэнсис Нганну не продлил контракт и покинул промоушен.

Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»