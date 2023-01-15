Джон Джонс подписал с UFC новый контракт на восемь боев

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс подписал с промоушеном новый контракт, по которому проведет восемь боев. Это подтвердил президент Дана Уайт.

Последний раз Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе. Он выступает в UFC с 2008 года.

5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный пояс среди тяжеловесов. Ранее действующий чемпион дивизиона Фрэнсис Нганну не продлил контракт и покинул промоушен.

Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»

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3 комментария

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AVKU
Ответ Muerte
Ну какие 8 боев... Дай Бог 4 увидеть, с тем как возрастные ТОПы сейчас выступают, реальнее вообще 2 (по разу в год) и на пенсию. Смотреть как на Орловского или дядю Лёшу не хотелось бы, нужно вовремя уходить. Тот же Стипе правильно сделал, когда понял, что уже не тот, потихоньку, но слился и закончил.
В теории возможно. Если по два боя в год, закончит в 39-40 лет. Плюс в конце можно проводить бои с другими ветеранами. Но идея Даны, думаю, оставить Джонса в организации до конца карьеры.
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Muerte
Ну какие 8 боев... Дай Бог 4 увидеть, с тем как возрастные ТОПы сейчас выступают, реальнее вообще 2 (по разу в год) и на пенсию. Смотреть как на Орловского или дядю Лёшу не хотелось бы, нужно вовремя уходить.
Тот же Стипе правильно сделал, когда понял, что уже не тот, потихоньку, но слился и закончил.
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Auliminium
в тяжёлом весе хватает новых имён для наследия, поскорее бы уже увидеть костяныча в новой весовой…а то три года простоя, уже слишком
+3
0
+3
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