Джон Джонс подписал с UFC новый контракт на восемь боев
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс подписал с промоушеном новый контракт, по которому проведет восемь боев. Это подтвердил президент Дана Уайт.
Последний раз Джонс дрался в 2020 году, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе. Он выступает в UFC с 2008 года.
5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный пояс среди тяжеловесов. Ранее действующий чемпион дивизиона Фрэнсис Нганну не продлил контракт и покинул промоушен.
Тот же Стипе правильно сделал, когда понял, что уже не тот, потихоньку, но слился и закончил.