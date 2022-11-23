Сирил Ган и Кертис Блейдс отреагировали на возвращение Джона Джонса

Тяжеловесы UFC Сирил Ган и прокомментировали анонс поединка с участием .

Экс-чемпион полутяжелого дивизиона вернется в октагон 6 марта на UFC 285 в поединке против . Если чемпион не успеет восстановиться от травмы колена, его заменит Блейдс.

«Март звучит отлично. Нганну, Джонс, Блейдс, мне все равно. Когда угодно, с кем угодно и где угодно», – написал Ган.

«Не уверен, насколько это законно, но если этот бой состоится, я буду готов к 5 раундам», – написал Блейдс.

Джонс подерется за титул с Нганну. Если Фрэнсис не восстановится от травмы, то Джон сразится с Блейдсом

Дэйна Уайт: «Джонс будет драться в следующем году, это точно»