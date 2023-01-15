Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сказал, что проведет титульный бой против первого номера тяжелого дивизиона Сирила Гана.

Бой планируется на турнире UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Джонс хочет, чтобы в его команду вошел Генри Сехудо, если их графики совпадут.

Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Тренер Нганну: «Бой против Джонса? Если не в марте, то, может быть, в апреле или мае»

Сирил Ган: «Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте»