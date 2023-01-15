Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо

Теги UFC MMA Генри Сехудо Джон Джонс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сказал, что проведет титульный бой против первого номера тяжелого дивизиона Сирила Гана.

Бой планируется на турнире UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Джонс хочет, чтобы в его команду вошел Генри Сехудо, если их графики совпадут.

Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

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