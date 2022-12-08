Президент UFC Дэйна Уайт назвал трех бойцов промоушена, которые вызывают страх.

«Мне страшно находиться рядом с тяжеловесами, особенно с таким, как . Когда Деррик выходит на стердаун, единственное, что делает его чуть менее страшным, это его чувство юмора.

такой же. Один из самых пугающих парней на данный момент – это Алекс Перейра. Эти трое первые, кто пришел мне на ум», – сказал Уайт.

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