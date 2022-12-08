Дэйна Уайт назвал трех самых устрашающих бойцов UFC

Теги UFC Дэйна Уайт MMA тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Джон Джонс Деррик Льюис Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал трех бойцов промоушена, которые вызывают страх.

«Мне страшно находиться рядом с тяжеловесами, особенно с таким, как Деррик Льюис. Когда Деррик выходит на стердаун, единственное, что делает его чуть менее страшным, это его чувство юмора.

Джон Джонс такой же. Один из самых пугающих парней на данный момент – это Алекс Перейра. Эти трое первые, кто пришел мне на ум», – сказал Уайт.

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