Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поставил цель на этот год.

«Чемпион 2023», – написал американец в социальных сетях.

Джонс не дрался с февраля 2020-го, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса. Боец отказался от титула в полутяжелом весе и перешел в тяжелый дивизион.

Чейл Соннен: «Джон Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в нашей индустрии»

Кормье – о дебюте Джонса в тяжелом весе: «Чтобы он вышел в октагон, ему нужен тот, кто позволит заработать кучу денег»

 

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3 комментария

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lexx_sharingan
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"Пояс Twitter" всех времён
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Гусейн Магомедрасулов
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Нганну
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Pavel Nikolaev
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вот это новость!!
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