Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поставил цель на этот год.

«Чемпион 2023», – написал американец в социальных сетях.

Джонс не дрался с февраля 2020-го, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса. Боец отказался от титула в полутяжелом весе и перешел в тяжелый дивизион.

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