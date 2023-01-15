Хабиб выложил совместную фотографию Умара Нурмагомедова и Уайта: «Бизнес наступает»

Теги UFC Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото брата Умара Нурмагомедова и президента промоушена Даны Уайта.

«Если вы не знали, то теперь знаете. Бизнес наступает», – подписал фото Хабиб.

На UFC Fight Night 217 Усман Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселос. Это его четвертая победа из четырех.

Умар Нурмагомедов: «Я вернусь 4 марта. Где вы все, ребята?»

Умар Нурмагомедов впервые победил в UFC нокаутом. Он извинился перед соперником за добивание

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1 комментарий

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sfilatov13
а как же у него подгорало когда Конор между раундами сказал, что это бизнес
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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