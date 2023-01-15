Хабиб выложил совместную фотографию Умара Нурмагомедова и Уайта: «Бизнес наступает»
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото брата Умара Нурмагомедова и президента промоушена Даны Уайта.
«Если вы не знали, то теперь знаете. Бизнес наступает», – подписал фото Хабиб.
На UFC Fight Night 217 Усман Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселос. Это его четвертая победа из четырех.
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