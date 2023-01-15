Хабиб выложил совместную фотографию Умара Нурмагомедова и Уайта: «Бизнес наступает»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото брата Умара Нурмагомедова и президента промоушена .

«Если вы не знали, то теперь знаете. Бизнес наступает», – подписал фото Хабиб.

На UFC Fight Night 217 нокаутировал Раони Барселос. Это его четвертая победа из четырех.

Умар Нурмагомедов: «Я вернусь 4 марта. Где вы все, ребята?»

Умар Нурмагомедов впервые победил в UFC нокаутом. Он извинился перед соперником за добивание