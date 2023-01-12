Умар Нурмагомедов: «После ухода Хабиба лидерство в команде будет на себе нести Махачев»
Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов назвал нового лидера команды Хабиба Нурмагомедова, который решил уйти из индустрии ММА.
«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша.
Хабиб на самом деле достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов – ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки.
Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей», – сказал Умар.
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
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