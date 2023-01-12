Умар Нурмагомедов: «После ухода Хабиба лидерство в команде будет на себе нести Махачев»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов назвал нового лидера команды , который решил уйти из индустрии ММА.

«Теперь эта ответственность ложится на . Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша.

Хабиб на самом деле достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов – ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки.

Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей», – сказал Умар.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Умар Нурмагомедов про решение Хабиба уйти из ММА: «Для него останется все то же самое, только будет меньше полетов»