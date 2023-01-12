Умар Нурмагомедов про отсутствие Хабиба в его углу на UFC Fight Night 217: «Большого происшествия не случится»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал решение двоюродного брата покинуть индустрию ММА.

«Я заранее был в курсе, но я предполагал, что все к этому придет, потому что это очень затратно в плане энергии. Постоянные перелеты, проживание в разных местах, все время акклиматизация. Так не могло продолжаться долго.

Хабиб уже вывел свою команду на достаточно высокий уровень. Все бойцы команды выступают в элитных организациях, сидят в топ-10. Думаю, что уже можно расслабиться и уйти на покой.

У меня и до этого были бои, когда Хабиб не находился рядом. Поэтому большого происшествия не случится. Мы с ним на связи, он постоянно говорит, что сделать, как сделать, контролирует. Брат есть брат.

Его не станет меньше. Я сейчас полечу домой и буду тренироваться с Хабибом. Он не перестает тренироваться. Он постоянно борется в зале, бывает бегает. У Хабиба будет меньше поездок, перелетов, а так то же самое сохранится», – сказал Умар.

Бой Нурмагомедова и Раони Барселоса состоится в рамках турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 января. В углу Умара будут находиться Хавьер Мендес, Касум Касумов и Али Абдель-Азиз.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Хабиба не будет в углу Умара Нурмагомедова в бою на UFC Fight Night 217