Хабиб – Умару: «Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе обратился к брату Умару, которому предстоит бой с Раони Барселосом.

Поединок состоится в главном карде турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада).

«Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат», – написал Хабиб в соцсетях.

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