Хабиб – Умару: «Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару, которому предстоит бой с Раони Барселосом.

Поединок состоится в главном карде турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада).

«Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат», – написал Хабиб в соцсетях.

UFC Fight Night 217: Нурмагомедов – Барселос, Стриклэнд – Имавов

Петр Ян про бой Нурмагомедов – Барселос: «Победа Умара болевым или удушающим»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Таир Бакиев
Ответ pam pam
Бриллианты наверно так делаются из алмазов
нет, само превращение графита в алмаз требует больших температур и давления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ Abdul Aziz
Ауф
Ауф ☝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pam pam
Бриллианты наверно так делаются из алмазов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Freddy Durst
Красиво сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
Ответ Abdul Aziz
Ауф
Нифига, это ранний Стэтхэм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdul Aziz
Ауф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий