Хабиб – Умару: «Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару, которому предстоит бой с Раони Барселосом.
Поединок состоится в главном карде турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада).
«Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат», – написал Хабиб в соцсетях.
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