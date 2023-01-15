Умар Нурмагомедов впервые победил в UFC нокаутом. Он извинился перед соперником за добивание
Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов извинился перед Раони Барселосом после победы на UFC Fight Night 217. Бой завершился в первом раунде нокаутом.
«Извините, что добивал соперника. Я думал, что просто сбил его с ног. Добивал на автомате. Не хотел нанести ему вред», – сказал Нурмагомедов в октагоне.
Нурмагомедов выиграл четвертый бой из четырех, но впервые победил в UFC нокаутом. Сейчас он занимает 11-е место в рейтинге легчайшего дивизиона.
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